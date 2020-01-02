Dünya kamuoyu kadının eline defalarca vuran Papa'yı konuyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmasını bugünkü köşesinde değerlendiren Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, "dünyanın yapmacıklıklar üzerine kurulu bütün "sahne"leri çatırdıyor, çatırdayacak" diye yazdı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

Papa'dan gördüğü sert tepki üzerine, kadının neye uğradığını şaşırdı. Beklenmedik tepki köşe yazarlarının da gündemindeydi. Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, "Papa'ya bak sen!" başlıklı köşesinde bu konuyu değerlendirirken, "İster misiniz, bu yıl Vatikan'ın kalan son yaldızlarının döküldüğü yıl olsun." ifadelerini kullandı.

"Kilise pedofili ve mali yolsuzluk skandallarıyla çalkalanıyor; her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor." diyen Babaoğlu, yazısına şöyle devam etti:

Twitter'a baktım... ABD'den Filipinler'e kadar herkes tartışıyor.

"Papa da insan, ne bekliyordunuz" diyen var; "Papa sınırsız yumuşaklığın sonunu Hz. İsa'dan biliyor" diye hafiften ironi yapanı var. "İnananlar orada kendilerine azıcık da olsa temas edilmesini istiyorlar, o kadını dövmek utanç verici" diyen de var.

Sonuç?

Bu Papa'nın karizma dönemi kapandı. Orası net!

Ancak sanırım dünyanın yapmacıklıklar üzerine kurulu bütün "sahne"leri çatırdıyor, çatırdayacak.