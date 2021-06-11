Dünya ikiz kardeşleri konuşuyor! Meksika tatili feci bitti: Timsahla çıplak elle savaştı
28 yaşındaki ikiz kardeşlerin, uzun zamandır hayalini kurdukları Meksika tatili dehşete dönüştü. Tur rehberinin götürmediği gölde suya giren kardeşler hayatlarının hatasını yaptılar.
Altın kumsalları ve turkuaz sularıyla ünlü Meksika'nın Pasifik kıyısında yaşanan ölümcül mücadele tüm dünyada gazete manşetlerinin en üst sırasında kendine yer buldu.
Meksika'da hayallerindeki tatili yapmayı umarken, timsah saldırısına uğrayan ikiz kız kardeşlerin, sürüngenlerin istila ettiği bir gölde 'yasadışı' bir tura çıkarıldığı ortaya çıktı. En büyük çekiciliği, göldeki milyonlarca küçük planktonun ultraviyole ışık yayması ve geceleri parıldaması olan pastoral balıkçı kasabası, Melissa'nın ikizinin kelimenin tam anlamıyla çıplak elleriyle savaştığı bir timsah tarafından saldırıya uğramasıyla gerçek bir dehşete sahne oldu.
28 yaşındaki Melissa ve Georgia Laurie, sörf beldesi Puerto Escondido'dan on mil uzakta bulunan gölde yüzmelerinin güvenli olduğunu konusunda temin edilmişti.
Kardeşler yüzmek için göle girdiklerinde ise tam anlamıyla dehşeti yaşadılar. Hayvanat bahçesi bekçisi olan Melissa, aniden 3 metrelik bir timsahın saldırısına uğradı.