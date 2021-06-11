Dünya ikiz kardeşleri konuşuyor! Meksika tatili feci bitti: Timsahla çıplak elle savaştı

Meksika'da hayallerindeki tatili yapmayı umarken, timsah saldırısına uğrayan ikiz kız kardeşlerin, sürüngenlerin istila ettiği bir gölde 'yasadışı' bir tura çıkarıldığı ortaya çıktı. En büyük çekiciliği, göldeki milyonlarca küçük planktonun ultraviyole ışık yayması ve geceleri parıldaması olan pastoral balıkçı kasabası, Melissa'nın ikizinin kelimenin tam anlamıyla çıplak elleriyle savaştığı bir timsah tarafından saldırıya uğramasıyla gerçek bir dehşete sahne oldu.