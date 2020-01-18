Dünya güzeli Azra Akın'dan sevindiren haber geldi setlere geri dönecek
2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akın, sevindiren haberi geldi, setlere geri dönecek.
Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz dünya güzeli Azra Akın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezindeydi. Akın, basın mensuplarının sorduğu sorulara yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde de yeni projelerinden bahseden Akın, sevindiren haberi verdi.
Yeni projelerde yer almak istediğini dile getiren Azra Akın, şunları söyledi:
"Setleri çok özledim. Yaklaşık bir senedir işimden uzağım, oğlum Demir'le yakından ilgilendim. Önümüzdeki aylarda bir yaşını dolduracak, ben de gelen teklifleri artık kabul etmeye başlayacağım.''
''Özellikle müzikal bir tiyatro olursa çok isterim. Dans etmek de çok istiyorum. Benim için çok güzel olur."
Akın, geçtiğimiz günlerde de Etiler'de bir AVM'de görüntülenmiş ve şunları söylemişti:
''Yeni projeler için görüşme yaptım, kesinleşmeden sizlerle paylaşamıyorum. Yeni başladığım TV programımın ilk bölümü yayınlandı. İkinci bölümü de yayımlanacak.''