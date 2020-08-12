Dünya Güzeli Azra Akın'a nazar değdi talihsiz bir kaza geçirdi
2002 yılının Dünya Güzeli Azra Akın, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi ve omzundaki bandaj dikkatlerden kaçmadı. Akın, talihsiz bir kaza geçirdiğini söyledi.
Sıklıkla Nişantaşı'nın ünlü AVM'sinde görüntülenen Azra Akın, yine basın mensuplarının objektifine takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Akın'ın omzundaki bandaj ise gözlerden kaçmadı.
Başarılı oyuncu, spor yaptığı esnada ters bir hareket nedeniyle omzunda sakatlık oluştuğunu söyledi ve Snob Magazin'in haberine göre, "Koluma ufak bir bandaj sardık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Nişantaşı'nda görüntülenen Azra Akın'ın bu kez mütevazı otomobili olay olmuş, günlerce konuşulmuştu. Muhabirlerin ''Arabanız oldukça mütevazı'' sorusuna Azra Akın, ''Ayağımı yerden kesiyor, benim lükse çok düşkünlüğüm yoktur'' yanıtını vermişti.
Azra Akın, ''Sahne dünyasında faaliyet gösteren sanatçılar çok kazanıyor mu?' sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi:
''Sizce çok mu kazanıyorlar gibi duruyor, sanatçılar çok kazanıyor algısı var bu algı sizce doğru mu?''