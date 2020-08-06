Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 19 milyonu aştı
İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen ve Kovid 19 olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 614'e ulaştı.
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Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişi Kovid-19'a yakalandı.
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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 862 bin 761), Hindistan (1 milyon 967 bin 700), Rusya (871 bin 894)
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Güney Afrika (529 bin 877), Meksika (456 bin 100), Peru (447 bin 624)
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