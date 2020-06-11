Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 420 bini geçti

Bu ülkeyi 41 bin 279 ile İngiltere, 39 bin 803 ile Brezilya, 34 bin 114 ile İtalya, 29 bin 319 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 15 bin 357 ile Meksika, 9 bin 636 ile Belçika, 8 bin 845 ile Almanya, 8 bin 584 ile İran, 8 bin 321 ile Hindistan, 7 bin 972 ile Kanada, 6 bin 532 ile Rusya, 6 bin 44 ile Hollanda, 5 bin 903 ile Peru ve 4 bin 814 ile İsveç izledi.