Dünya genelinde koronavirüs bilançosu korkunç! Tabutlar yetişmiyor
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü ABD'den korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Yaşı bakımevlerinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti. Bu kadar çok ölümün nedeni ise daha da korkutucu...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. 886 bin 709 vakanın bulunduğu ABD’de yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti. İşte dünyadan koronavirüsle ilgili son haberler...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaklaşık 47 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD'de bakımevlerinde kalan yaşlıların, ölüm oranlarının beşte birinden fazlasını oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Associated Press'in (AP) yaptığı araştırmaya göre, virüs salgınında bakımevlerinde kalan yaklaşık 10 bin 217 yaşlı, yaşamını yitirdi ve bu ölümlerin üçte biri New York'ta yaşandı.
Ölümlerin nedeni test yetersizliği
Ne federal hükümet ne de yerel yönetimler, yaşlı bakımevlerinde testi zorunlu hale getirirken birçok uzman, ölüm oranlarının bu kadar fazla olmasını test yetersizliğine bağlıyor. ABD'deki bakımevleri üzerine çalışan Chris Laxton, "ABD'deki yaşlı bakımevlerinin üçte birinin hala test kitlerine kolay ulaşımı yok ve bu kuruluşlar, kaynaklara ulaşmak için uzun süre mücadele etmek zorunda." dedi.
Virüste artık hastanelerde değil bakımevlerinde savaşılıyor
ABD'deki uzun süreli bakımevlerini temsil eden Amerikan Sağlık Hizmetleri Birliği Başkanı Mark Parkinson ise "Yaşlı bakımevlerindeki çalışan ve yaşlıların çok azı test edildi. Çünkü federal hükümet ve eyalet yönetimleri, yaşlı bakımevlerini öncelikli olarak görmüyor." değerlendirmesinde bulundu. Parkinson, ABD'de sanki tek mücadelenin hastanede verildiği gibi bir algı olduğuna işaret ederek, "İçimizde ihmal edilmiş hissi var. Artık virüsle asıl savaş hastanelerde değil, yaşlı bakımevlerinde veriliyor." ifadesini kullandı.