Dünya El Salvador'dan gelen bu görüntüleri konuştu hücre, hücre bu kanseri toplumdan temizliyoruz
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. 2 bin çete üyesi yarı çıplak, elleri kelepçeli ve yalın ayak olarak görüntülendi. İnsan Hakları Örgütleri tepki gösterirken, Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro, "Hücre, hücre bu kanseri toplumdan temizliyoruz." dedi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak dövmeli ve yalınayak olan 2 bin çete üyesi, ayaklarına prangalar bağlı şekilde nakledildi.
El Salvador Devlet Başkanı Başkan Nayib Bukele yaptığı açıklamada, "Burası, nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" dedi.
Bukele'nin cinayetler ve diğer şiddet içeren suçlardaki artışın ardından suça karşı ilan ettiği savaş kapsamında on binlerce şüpheli gangster olağanüstü hal kapsamında tutuklandı.
62 binden fazla şüpheli tutuklandı
Suçla mücadele operasyonlarında 64 binden fazla şüpheli tutuklandı. Hükümet, toplu tutuklamaların amacının çeteleri "tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.