Dünya devinden Luis Enrique'ye tarihte görülmemiş sözleşme!

Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) 2027 yılına kadar kontratı bulunan İspanyol teknik adam Luis Enrique'ye futbol tarihine geçecek bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain (PSG) 2027 yılına kadar kontratı bulunan İspanyol teknik adam Luis Enrique ile ilgili flaş bir karar aldı.

Fransız devine kulüp tarihinin en büyük başarılarından biri olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşatan Luis Enrique, futbol dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir teklifle karşı karşıya.

PSG'DEN 'ÖMÜRLÜK SÖZLEŞME'

İspanyolların ünlü spor gazetesi AS’ın haberine göre Fransız devi, teknik direktör Luis Enrique’ye “ömür boyu sözleşme” teklif etme ihtimalini değerlendiriyor.

İddianın gerçekleşmesi halinde bu hamle, modern futbol tarihinde bir ilk olacak. Kulüp yönetiminin, Luis Enrique’nin takım üzerindeki etkisinden, oyun anlayışından ve uzun vadeli projeye uyumundan son derece memnun olduğu bu nedenle de uzun yıllar 55 yaşındaki teknik adamın PSG'nin başında yer almasını istediği öne sürülüyor.

Başarıda artık geçmiş yıllarda yaşanan sık teknik direktör değişikliklerinin aksine istikrarı en ön plana koymak isteyen PSG'nin Luis Enrique düşüncesi şimdiden şimdiden futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmış durumda.