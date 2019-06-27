Dünya devinden Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için bomba teklif
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye öyle bir teklif yaptı ki sarı-lacivertlilerin nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.
Aboubakar hazır... 27 yaşındaki golcü 'Gelirim' dedi, Sarı Kırmızılılar, Porto'ya kiralama teklifi sunma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun "Gelmek isterim. ama kulübümle görüşmelisiniz" diyerek yeşil ışık yakması ile ilk engeli aşan Aslan, Porto'ya teklif sundu.
Mevlüt, Galatasaray yolunda... Takımdaki Türk oyuncu sayısını artırmaya çalışan Galatasaray, gündemine şimdi de Mevlüt Erdinç'i aldı. Başakşehirli futbolcu geçen sezonu Antalya'da kiralık geçirirken, kırmızı-beyazlı forma altında 27 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
Kartal'da Kap vakti... Beşiktaş, önümüzdeki hafta içinde transferleri açıklayacak. Siyah Beyazlılar, ilk olarak Tyler Boyd'a imzayı attıracak. Azubuike transferinde de sona gelindi. Yönetici Hüseyin Yücel de Kagawa için Japonya'da...
Tottenham Hotspur, Eljif Elmas için 17 milyon Euro ve Vincent Janssen'in tapusunu öneriyor. Uzun süredir Tottenham'a gideceği konuşulan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon Euro ve sözleşmesi 2020'de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen'in bonservisi teklif edilecek.