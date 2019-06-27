Dünya devinden Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için bomba teklif

Tottenham Hotspur, Eljif Elmas için 17 milyon Euro ve Vincent Janssen'in tapusunu öneriyor. Uzun süredir Tottenham'a gideceği konuşulan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon orta sahası Eljif Elmas için 17 milyon Euro ve sözleşmesi 2020'de tamamlanacak Hollandalı forvet Vincent Janssen'in bonservisi teklif edilecek.