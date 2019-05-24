Dünya bu skandalı konuşuyor tecavüz ettiği iki ünlü kadınla rekor fiyata anlaştı

Çoğunun ünlü isimlerden oluştuğu 75 kadın tarafından cinsel taciz, tecavüz ve saldırı ile suçlanan Harvey Weinstein'ın, para ile daha önce istismar ettiği iki kadınla anlaştığı öğrenildi. Çığlık, Korkunç Bir Film, Kill Bill gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein, şimdi de halk arasında rüşvet vermek ile suçlanıyor.