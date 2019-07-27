Dünya bu olayı konuşuyor Pygmy kabilesinde ağaç kabuğuyla kürtaj
10.000 yıldan beri süregeldiği kabul edilen Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden Pygmy kabilesinde evli olan bir adam, ikinci bir kadından çocuk yaptı ancak çocuk doğmadan kadını terk etti. Kadın ise şimdi, çocuğunu öldürmeyi planlıyor.
Erkeklerin iki kadınla evlenmesinin geleneksel olduğu Pygmy kabilesinde, 3 aylık hamile olan Aka, terk edilmesinin ardından ağaç kabuklarıyla bir kür hazırlayıp kürtaj olacağını söyledi. Yasadışı ilişkilerin yaygın olduğu kabilede bu kürtaj olayı normal karşılansa da, dünyada büyük yankı uyandırdı.
Erkeklerin, kadınları aralarında bir güç savaşı olarak kullandığı kabilede aynı anda iki kadınla evlenmek de gayet normal. Evli bir adamdan 3 aylık hamile olan Aka ise, 2. kadın olmayı kabul etmesine rağmen Ekwambe onu terk etti.
Aka ise tek başına çocuğa bakamayacağı için bebeğini öldürmeyi planlıyor. Kabilenin kürtaj yöntemi ise, kabuğundan üretilen bir zehir içerek bebeklerini öldürmek.
Çaresiz kaldı: Aka, verdiği röportajda çaresiz kaldığını ve doğacak olan bebeğine tek başına bakacak durumu olmadığı için zehir içerek bebeğinden vazgeçmeye karar verdi. Aka, konuşmasına şu şekilde devam etti: