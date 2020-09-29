Dünya bu genci konuşuyor! Ders notlarını satarak zengin oldu

Deneyimlerini anlattı: Singapur İşletme Üniversitesi'nde 24 yaşındaki bir öğrenci olan Cheow, Londra ile Singapur'daki evi arasında geçen hayatını bu sözlerle özetliyor. Güneydoğu Asya'nın ılık sularından Mexico City'nin karmaşasına giden yolda Cheow ile öğrenme, iş ve her şeyden önce becerilerinden ve yaşam deneyimleri hakkında konuştu.