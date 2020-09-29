Dünya bu genci konuşuyor! Ders notlarını satarak zengin oldu
Singapurlu genç ders notlarını satarak zengin oldu. Ders notlarından nasıl para kazandığını tek tek anlattı.
Eugene Cheow, Singapur'da emlakçı olmak için sınavları üstün bir başarıyla geçtikten sonra, zihin haritaları adını verdiği notlarını internette satışa çıkardı. Ders notlarını satarak kurduğu şirketle binlerce dolar para kazandı. Cheow, bunu nasıl başardığını tek tek anlattı.
Eugene Cheow gülerek ve şakayla karışık, "Bütün bir müfredatı zihin haritalarıma yerleştirebilirim" diyor. Dünya Ticaret Merkezi'nde dalıp, ücretsiz kahve içmeyi çok sevdiğini de dile getiriyor.
Deneyimlerini anlattı: Singapur İşletme Üniversitesi'nde 24 yaşındaki bir öğrenci olan Cheow, Londra ile Singapur'daki evi arasında geçen hayatını bu sözlerle özetliyor. Güneydoğu Asya'nın ılık sularından Mexico City'nin karmaşasına giden yolda Cheow ile öğrenme, iş ve her şeyden önce becerilerinden ve yaşam deneyimleri hakkında konuştu.
Kapış kapış satıldı: Cheow, Singapur'da emlakçı olmak için sınavları üstün bir başarıyla geçtikten sonra, zihin haritaları adını verdiği notlarını internette satışa çıkardı. Başarısından para kazanmaya çalışan ilk kişi Cheow değildi, ancak çalışma notları deyim yerindeyse kapış kapış satıldı.