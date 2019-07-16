Dünya bu ameliyatı konuşuyor 100 doktor girdi 50 saatte yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

Uzun süren operasyonlar sırasında uzmanlar kızların anatomisinin tam bir kopyasını oluşturmak için sanal gerçekliği kullandılar. Bu sayede operasyonun tüm detayları hesaplanmış oldu. Ayrı bir ekip ise pratik olarak kullanabilecekleri plastik modeller oluşturabilmek için 3D yazıcıları kullandılar.