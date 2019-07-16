Dünya bu ameliyatı konuşuyor 100 doktor girdi 50 saatte yapışık ikizler birbirinden ayrıldı
İngiltere'de yaşayan Safa ve Marwa Ullah isimli Pakistanlı birbirlerine kafadan yapışık olan siyam ikizleri cerrahi operasyonla birbirlerinden ayrıldı. Ameliyata 100 doktor girdi. 50 saat süren operasyonda ikizler birbirinden ayrıldı. Tıp dünyası bu çok kritik ameliyatın ardından rahat bir nefes aldı.
Tüm dünyanın konuştuğu ameliyat İngiltere'de Büyük Ormond Street Hastanesi'nde yapıldı. Tedavi gören siyam ikizleri Safa ve Marwa Ullah isimli kız kardeşler kafatasları birbirine yapışık doğdu. Sadece kafa tasları değil, beyin damarları da birbirine girmiş halde bulunan siyam ikizleri başarılı operasyonun ardından ilk kez birbirlerini gördü.
Pakistan'ın Charsadda kentinden gelen ikizlerin kafataslarını ayırmak için Büyük Ormond Street Hastanesi'nde üç ana ameliyat geçirdi. İkizlerin kafatasları ve kan damarları birbirine bağlanmıştı.
Siyam ikizlerinin annesi Zainab Bibi, son derece heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Hastaneye ve personele borçluyuz ve yaptıkları her şey için onlara teşekkür ediyoruz" dedi.
Uzun süren operasyonlar sırasında uzmanlar kızların anatomisinin tam bir kopyasını oluşturmak için sanal gerçekliği kullandılar. Bu sayede operasyonun tüm detayları hesaplanmış oldu. Ayrı bir ekip ise pratik olarak kullanabilecekleri plastik modeller oluşturabilmek için 3D yazıcıları kullandılar.