Dünya böylesini görmedi gerçek oldu! Bakışlarıyla korkuyor
Bilim insanları, robot teknolojisinde çıtayı oldukça yukarıya çekti. Yeni geliştirilen bu robot, görüntüsü ve bakışlarıyla görenleri adeta korkuya sevk ediyor. .
Dünyanın en sıra dışı görüntüsüne sahip bu robot, görenleri ürkütüyor. Disney Research mühendisleri tarafından geliştirilen bu özel robot, diğer robotlardan çok farklı bir özelliğe sahip.
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Uzmanların uzun bir zaman boyunca üzerinde çalıştığı robot, yeni bir teknoloji sunmasından öte bakışlarıyla şaşkına çeviriyor.
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Robot, insan gibi bakabilmek için özel bir göz, göz kapağı ve kaş tasarımına sahip. Gözler hareketli olduğu için de bakışlar oldukça gerçekçi.
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Derisiz bir insansı tasarımıyla dikkat çeken robot, göz teması kurabiliyor. Disney'in geliştirdiği korkutucu robot, hareket eden bir özne ile göz temasını sürdürebiliyor.
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