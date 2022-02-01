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Dünya Başörtüsü Günü kadınlar tarafından defileyle kutlandı

Dünya Başörtüsü Günü kadınlar tarafından defileyle kutlandı

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya geldi.

Dünya Başörtüsü Günü kadınlar tarafından defileyle kutlandı

Kırgızistan İslam Umma dergisince başkent Bişkek'te Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğe çok sayıda kadın ve din adamı katıldı.

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Dünya Başörtüsü Günü kadınlar tarafından defileyle kutlandı

Etkinlikte, kendi alanlarında etkin kadınlar, kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim ve güzellik konularında bilgiler paylaştı.

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Dünya Başörtüsü Günü kadınlar tarafından defileyle kutlandı

Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar, geleneksel başörtü defilesi düzenledi. Konuklara Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü "eleçek"in bağlanması gösterildi.

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Dünya Başörtüsü Günü kadınlar tarafından defileyle kutlandı

Derginin yöneticisi Eliana Satarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Başörtüsü Günü'nün ülkede 2016'dan bu yana kutlandığını belirtti.

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