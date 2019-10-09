Dünya basınında Barış Pınarı Harekatı son dakika olarak geçildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasını duyurmasının ardından dünya basını tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon açıklaması dünya basını tarafından son dakika olarak duyuruldu. Çok sayıda ülkeden Türkiye'nin operasyonu başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu.
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İngiliz haber ajansı Reuters: Türkiye'nin Suriye operasyonu hava operasyonuyla başladı.
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Rus haber sitesi Russian Today (RT): Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başladığını duyurdu.
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Katar merkezli Al Jazeera: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG'li savaşçılara karşı operasyonun başlatıldığını duyurdu.
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