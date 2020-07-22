Dünya ABD'deki Türk restorancı Zeynel'i konuşuyor tecavüzcülerin masasını yaktı
AMERİKA'da yaşayan Erzincanlı restoran sahibi Zeynel (Zach) Erdem'i şimdilerde tüm dünya konuşuyor. Erdem, New York’taki ‘75 Main’ isimli restoranında, tecavüzle suçlanan Jeffrey Epstein ve Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.
ABD'nin New York şehrindeki Hamptons bölgesinde yer alan ünlü ‘75 Main’ isimli restoranın sahibi olan Erzincanlı Zeynel (Zach) Erdem masa yakma eylemiyle konuşuluyor.
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39 yaşındaki Erdem, tecavüzle suçlanan ve hapishanede intihar eden Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein ile halen hapishanede cezasını çeken Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın yemek yediği masayı yaktı.
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Restoranında ‘sadece pozitif duygular istediğini’ söyleyen Erdem, bu masanın ‘kötü enerji yaydığını’ ifade etti.
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''Bu masayı her gördüğümde o hasta adamlar aklıma geliyor'' diyen Erdem, masayı önce kırdı sonra da üzerine benzin dökerek şaşkın bakışlar arasında yaktı.
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