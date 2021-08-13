Dün gece gökyüzünde şenlik vardı! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebildi. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmurunu Türkiye'den izleyenler muhteşem anlara tanıklık etti.