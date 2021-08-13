Dün gece gökyüzünde şenlik vardı! Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi
Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru, dün gece en yoğun şekilde izlenebildi. Meteor yağmuru izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebildi. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmurunu Türkiye'den izleyenler muhteşem anlara tanıklık etti.
Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biri. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.
Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı izlenebiliyor.
Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.