Dün akşam bu fotoğraf üzünden yemediğim küfür kalmadı

Geçen Cuma “Sonbahar Ekinoksuydu…”

Benim için “Kış dönemi gazetecilik çalışmalarımın” başlama günü.

Sezonu dün akşam iki güzel davetle açtım.

Önce ikinciden başlayayım, çünkü o davetten Instagram’da paylaştığım bir fotoğraf nedeniyle yemediğim hakaret kalmadı.

Muhafazakar yeni zenginlerin yeni eğlence semtinde beni şaşırtan sahne

Evet dün akşam Nr1 FM’in “Yılın Video Müzik Ödülleri” töreni vardı.

Artık çoğunlukla muhafazakar yeni zenginlerin eline geçen Kuruçeşme’deki “Oligark” eğlence mekanında yapılan tören çok renkliydi.

Ben biraz geç gittim.

Ve daha yerime oturmadan beni çok sevindiren bir anı yaşadım.

Ödül alanlardan biri de Aleyna Tilki’ydi.

Ve gecenin en büyük sürprizi işte o an yaşandı.

Çünkü ödülü Orhan Gencebay verdi.

Aleyna yeni Türkiye'nin trollerinin gıcık olduğu kostümle

Sahne şöyleydi.

Ödül alan, bu günlerde iktidarın sahnelerden, festivallerden yasakladığı gencecik bir sanatçı.

Aleyna Tilki…

Henüz 22 yaşında ama küresel bir sanatçı…

Hem müziğini, hem kariyerini yönetmede çok başarılı.

Ve daha hayatının başında Devletin gadrine uğramış…Sahnelerden, konser alanlarından uzaklaştırılmış.

Ödül almaya, kendine hala “Yeni Türkiye” diyebilen trollerin ve kasaba ahlakçılarının” gıcık olduğu kıyafetiyle gelmiş.

Helal olsun dedim.

Orhan abi, eski Türkiye'nin gıcık olduğu kravatı ile

Ona ödülünü veren ise Orhan Gencebay…

78 yaşında…

Yetmişli yılların sonundan itibaren, devletin gadrine uğramış bir başka sanatçı.

Devletin radyoları, televizyonu yıllarc a ona kapalı tutulmuş. Ülkenin sol geçinen, sağ geçinen güya “Münevverleri” de onu kafalarından silmiş.

Hayatınde hiç konsere çıkmamış.

Ama milletin kasetlerinde, milletin filmlerinde muazzam kalabalıkları toplamış bir sanatçı…

O da sahnede, o bildiğimiz takım elbisesi ve sembolleşmiş siyah beyaz kravatı ile…

Arada 50 yıl var ama yeni devlet eskisinden zerre kadar farklı değil

Aralarında 50 yıl fark var…

Bugün iktidarın “Eski Türkiye” dediği Türkiye onu yasaklamış.

Ama kendi kendine “Yeni Türkiye” deyip hala bununla övünenler de Aleyna Tilki’ye düşman…

Daha kariyerinin başındaki gencecik bir sanatçı ‘Kasaba ahlakçılarının’ hedefinde.

Yani benim şu devletim 50 yıldır sevmediği sanatçıya yapmadığı zulmü bırakmamış ve bırakmamaya da devam ediyor.

Hem de bugün daha da beteri ile devam ediyor.

İki nesil sahnede kutup trollerine dayanışma dersi verdi

Ama bakın dün gece o sahnede bu iki yasaklı nesil birarada.

Orhan Gencebay muhaliflerin gözünde iktidar yanlısı.

Aleyna Tilki iktidarın gözünde düşman.

İkisi de kutuplaşmadan nasibini almış sanatçı.

İki tarafta da “Kutuplaşma bezirganları” ve “Troller” onların üstünden vesayet savaşı yapıyor.

Ama dün gece sahnede Aleyna Tilki “Bu ödülü Orhan Gencebay gibi bir sanatçının elinden aldığım için guru duyuyorum” diyor.

Annesi kenarda kızını gururla seyrediyor.

Orhan Gencebay “Bu ödülü Aleyna Tilki’ye ben verdiğim için mutluyum” diyor.

Onun da sevgili eşi kenarda gururla izliyor.

Instagram'da paylaşınca birden 'moruk' oldum

Evet işte bu sahne beni çok mutlu etti.

Instagram’dan bunu paylaştım.

Ve beklediğim oldu.

Kutuplaşma bezirganları ile trolleri bana her zamanki gibi etmedikleri hakareti bırakmadılar.

En terbiyelisi “Saçmalama” dedi.

Bazıları benim için “Moruk” dedi.

Dedim ya hiç şaşırmadım.

Çünkü bu ülkede günlük rızkını sadece kutuplaşmadan, sadece nefret ticaretinden çıkaran epey insan var.

Sessiz çoğunluğun duygu dünyası ise bu Trol vuvuzellası içinde daha da sessizleşiyor.

Bense törenden ayrılırken Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre’ye teşekkür ettim.

Aleyna ise…

Zaten ilk şarkısından beri onun hayranıyım.

O kız kalıcı bir sanatçı olacak dedim, şimdiden oldu.

İlginç bir gece: Efes ve Fenerbahçe aynı sahnede

Gelelim ece ilk gittiğim yere.

Saran Grubu bu yıl EuroLeage yayın haklarını aldı ve dün akşam bunun için bir lansman yaptı.

Türkiye basket dünyasının önde gelen isimlerinin çoğu Soho House’ın terasındaki davetteydi.

Saran Grubunun Başkanı Sadettin Saran’la bol bol sohbet ettik.

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç’la da uzun uzun konuştuk. Beni Fenerbahçe basketbol takımının yeni koçu Dimitris Itoudis ile tanıştırdı.

Çok sempatik bir insan…

Önümüzdeki günlerden birinde yemek yiyeceğiz. Beni takımla deplasman maçlarına götürmeye söz verdi.

Fenerbahçe'nin yeni koçu, 'bir yıl Bandırma'da yaşadım" dedi

Yeni başantrenörümüz unuttuğumuz bir şey hatırlattı.

“Ben bir yılboyunca Bandırma’da yaşadım. 2013/2014 sezonu Banvit takımının başantrönörüydüm. O sezon Türkiye Basketbol tarihinde ardarda maç kazanma rekorunu kırdık. CSKA bunun üzerine gelip benimle kontrat yaptı…”

Ali Koç, yeni koça benimle ilgili ne uyarıda bulundu

Bu arada Ali Başkan, Coach’a benimle ilgili şu uyarıda bulundu:

“Sıkı bir Fenerbahçelidir ama konuşurken dikkat et. Bir Moskova dönüşü hava limanında ona ‘Önce Fenerbançeli misin,. yoksa gazeteci mi iye sordum. Bana ‘Gazeteciyim’ dedi…”

Ama Ali başkanın bilmediği bir şey var.

Çocukluğumda ve gençliğimde en çok Fenerbahçe için ağladım…”

En çok da Fenerbahçe için sevindim

Bir Fenerbahçeli, Fatih ve Ergin hocayı sevebilir mi?

Efes Basket takımı Couch’u Ergin Ataman da oradaydı.

Bazı Fenerbahçeli dostlarımın eleştirdiği bir tarafım var.

Fatih Terim’in UEFA, Ergin Hoca’nın Euro Leage şampiyonluğu beni çok sevindirdi.

Ergin Hocayla da da epey sohbet ettik.

“Milli Takım’da şanssızlık oldu. “ dedi.

Euroleage Başkanı ve CEO'su da oradaydı

Gecenin spor dünyasından çok önemli iki misafiri daha vardı.

Eurolege Basketol Başkanı Dejan Bodiroga ve EuroLeage Basketbol CEO’su Marshall Glickman…

Gecede Saran’ın “Medya Grup CEO’su Kenan Saran’la da sohbet ettim.

Euroleage ve “7 Days EuroCup” meçlarının yayın hakları 3 yıl boyunca SSport ve SSport Plus’ta yayınlanacak.

Böyle bir gecede elbette Pandemi sırasında bile Avrupa basketboluna veridiği sponsorluk desteğini çekmeyen Türk Hava Yollarını da anmadan geçemeyeceğim.

Avrupa basketbolu Türkiye’nin bu gurur markasına çok şey borçlu.

Digitürk'ten şikayetçiyim: Premier Leage gibi şahane bir ürünü yok ettiler

Haftamın en az 5 gecesi sporla geçiyor.

Futbol, basketbol ve F1 fanatiğiyim.

Benim gözümde SSport Türkiye’nin spor Netflix’idir.

O nedenle bu yıl Premier Leage maçlarının yayın hakkını DigiTürk’e kaptırmasına üzüldüm.

Üzülmemin nedeni de şu.

Ne yazık ki DigiTürk bu olağanüstü ürünü futbol severlere iyi sunamıyor.

Artık hangi gün hangi Premier Leage maçı var onu bulmakta zorlanıyorum.

Oysa SSport bunu çok güzel yapıyordu.

Digi Türk yönetiminin bu sözlerimi bir spor ve Digitürk dostunun gözlemleri olarak görürse sevinirim.

Evet tün gece açtığım yeni gazetecilik sezonumdan izlenimlerim bunlar.