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'Dumansız araçlar uygulaması' başladı: Sigara içen şoförlere ceza kesildi

Polis ekipleri, farklı şehirlerde özel araçlara yönelik 'dumansız araçlar uygulaması' gerçekleştirdi. Araçlarında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

Bursa, Tekirda, Manisa, Muğla, Tokat ve Aksaray il merkezlerinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan uygulamada, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.

Belirli güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere 153 TL cezai işlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Uygulamalar gün boyu farklı bölgelerde devam edecek

Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. 

Geçen hafta, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahrettin Altun’la bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı" diye konuşmuştu. 

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