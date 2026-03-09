BIST 12.571
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Dul ve yetim maaşları için zam geldi! Hepsi tek tek hesaplandı

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur ile SGK’ya göre maaş almakta olan dul-yetim ya da çocuklarından dolayı emeklilik maaşları alanların gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları TÜFE'ye göre hesaplanıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında dul ve yetim maaşlarında alt sınırlar hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025’in ikinci yarısında TÜFE %12,19 olarak gerçekleşti. Bu nedenle SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur emeklileri ile dul-yetim maaşları Ocak 2026’dan itibaren %12,19 artırıldı.

Dul-yetim ve ölüm aylıkları için taban maaşlar yeniden hesaplandı ve yükseltildi. Bu rakamlar 3 farklı duruma göre hesaplanıyor

2000’den önceki sistemden gelen hak sahipleri

Sigortalı çalışırken veya emekliyken vefat edenlerin yakınları

Hizmetleri tamamen 2000 sonrası olanlar

 ESKİ SİSTEMDEN GELEN HAK SAHİPLERİNİN MAAŞLARI

SGK (5510 s.) Kanunu öncesinde emekli olan veya 2000 yılından önce vefat eden sigortalıların yakınları için alt sınırlar yükseldi. Bu gruptaki hak sahipleri için ödeme tablosu şu şekilde oldu. 

Yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra çalışırken hayatını kaybedenlerin veya emekliyken vefat edenlerin hak sahipleri gelir ve aylıkları ölen sigortalı aylığını geçmeyecek şekilde düzenlenen yeni rakamlar şöyle

Hizmet dökümü tamamen 2000 yılından sonraya ait olan ve karma sisteme (4447 ve 5510 sayılı kanunlar) göre maaş alan hak sahipleri için taban ödemeler güncellendi:

SGK (5510 s) Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Karakaş özetle, 2026 başında emekli, dul ve yetim maaşlarına %12,19 zam yapıldığını, yeni emekliler için maaş hesaplamasında geçici %30,89 katsayının kullanılacağını ve dul-yetim ve ölüm gelirlerinin taban tutarlarının yükseltildiğini belirtti.

