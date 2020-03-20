Dükkana gelen toptancı hapşırınca olanla oldu

Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi. Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.