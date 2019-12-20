Düğünde skandal! 'Evlenemezsin seni seviyorum' diye damada koştu
Meksika'da salona bir hışımla girip damada doğru koşan genç kadının çığlıklarını duyanlar şoke oldu. Düğünü mahveden kadının hedefinde gelin de vardı. Geline de saldırdı.
Meksika'da en güzel kıyafetlerini giyip gelen konuklar, dakikalar sonra ortaya çıkacak rezaletten habersiz düğüne katıldı.
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Düğünün ortasında salona giren bir genç kadın, damada doğru yöneldi. Bu sırada en az üç erkeğin kadını durdurmak için koşturduğu görüldü.
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Ancak çabalar yetersiz kaldı, başkent Mexico City'deki düğünde damada "Richard, evlenemezsin. Seni seviyorum, evlenemezsin" diye bağırdı.
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Daha sonra geline doğru koşan kadın, bir yandan bağırmaya devam ederken bir yandan da geline vurmaya çalıştı.
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