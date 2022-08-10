Düğünde rezalet! Damat, gelinin cinsel ilişki kesitini davetlilere izletip intikam aldı

Düğünde akıl almaz intikam operasyonu! 2019 yılında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı... Gerçekleşen bir düğünde müstakbel eşinin kendisini aldattığını öğrenen adam, kadının cinsel ilişkiye girdiği sırada çekilmiş "aldatma görüntülerini" yüzlerce davetliye izletti. Düğün salonu karıştı.

Sosyal medya kendisini aldatan sevgilisinden düğün salonunda intikam alan damadın yaptıklarını konuşuyor. Olay 2019 yılında Çin’de gerçekleştikten yıllar sonra TikTok’ta tekrar paylaşılma rekoru kırdı. Çin’de gerçekleşen düğünde gelin ve damat düğün salonunda davetlileri sahneye çıkarak selamlarken görülüyor. Daha sonra nikah memurunu bekleyen gelin arkadaki dev barkovizyonda beliren görüntülerle hayatının şokunu yaşadı.

Normalde çiftin gençlik fotoğraflarının olması gereken dev ekranda gelinin başka bir erkekle çekilmiş çıplak videosu yayınlandı. Bu görüntülerin çıkmasıyla birlikte gelin ile damat herkesin önünde kavga ederken, olayın arka planı ise daha sonra ortaya çıktı.

Baba olmaya hazırlanan eniştesiyle aldatmış!

Gelinin yatakta cinsel ilişkiye girdiği adamın damadın eniştesi olduğu öğrenildi. Kız kardeşi hamile olduğu sırada sevgilisiyle eniştesinin ilişkiye girdiğini öğrenen adamın aldığı intikam sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Neye uğradığını şaşıran kadın elindeki çiçek buketini adama fırlatırken intikam alan damat ise, “Bunu bilmediğimi mi sanıyordun” diye davetlilerin önünde bağırırken duyuluyor.

Facebook, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarının rakibi olan ve son dönemde özellikle gençler tarafından yoğun kullanılan TikTok’ta paylaşılan görüntüler hem paylaşılma rekoru kırdı hem de görüntülere mesaj yağdı.

İzlenme rekorları kırdı

6 milyondan fazla izlenen videoya binlerce de yorum geldi. Birçok kullanıcı gelini eleştirirken, damadın intikam almasından da övgüyle bahsetti. Bir kullanıcı, “En iyi intikam ailesinin ve arkadaşlarının önünde alınandır” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise, “Ben olsam ben de aynısını yapardım” dedi.

Bir diğer kullanıcı ise videonun paylaşılmasından önce adamın sakince durmasına dikkat çekti.

Çiftin olayın yaşanmasından önce iki yıldır birlikte olduğu ve 6 aylık nişanlı olduklarını dile getirdi. Asia One isimli medya kuruluşu ise gelinin iddialarına yer verdi. İddiaya göre genç kadın, nişanlısından şiddet gördüğü için aldattığını öne sürdü.