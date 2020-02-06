Düğünde organizatörün tecavüzüne uğrayan Kübra Cephe herşeyi ifşa etti
Bir otelde düğün organizasyonunu yapan şirketin yöneticisinin tecavüzüne uğrayan Kübra Cephe, o gece yaşadığı korkunç anları kişisel Twitter ve İnstagram hesaplarından en ince ayrıntısına kadar anlattı.
İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, düğün gecesi bir kadın çalışanına tecavüz etti. Kadın çalışan Kübra Cephe şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine polis M.Y.'yi gözaltına aldı. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kübra Cephe, otelde yaşadığı korkunç olayı kişisel Twitter ve İnstagram hesaplarından ayrıntılarıyla İşte Kübra Cephe'nin Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar....
"Size cumartesi gecesi ünlü bir otelde çalıştığım esnada yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Şahıs alkollüydü ve ilk önce elle ve sözlü bir şekilde tacizine uğradım. Ona yüz vermedim ve ondan kaçtım beni defalarca yanına çekmeye çalıştı, ona istemediğimi belirttim."
"Hatta çalışma arkadaşlarımdan biri rahatsız olduğumu anladı ve o da beni o adamın yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Ona teşekkür ettim ama sonra yönetici beni ondan uzaklaştırdığını anlayıp onu bundan alıkoydu."
"Bunun ardından beni çalışma esnasında gel bir şey söyleyeceğim diye dışarı çağırdı tekrar gelmeyeceğimi belirttim fakat ısrar etti ve emirler savurdu 'gel dedim sana, işle ilgili, gelmek zorundasın' vs gibi. Ben de gitmek zorunda kaldım."