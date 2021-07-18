Düğünde keşfedildi, Milli Takım yıldızı oldu! Büşra Şahin'in THY'ye uzanan başarı hikayesi...

Düğünde keşfedilmiş

“Düğünde oynuyordum, o zaman 1.82 m. (şimdi 1.90) boyundaydım. Arkadaşlarım arasında dikkat çekiyordum. Babamın arkadaşı olan öğretmenler voleybola başlamam için antrenmanlara gelmemi söyledi. Bana en çok destek olanların başında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat geliyor. Voleybolda ilerledikçe bana olan destek de arttı. İstanbul Yeşilyurt Kulübü'nden teklif aldım ve üniversiteyi de İstanbul'da okumak için kabul ettim.”