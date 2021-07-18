Düğünde keşfedildi, Milli Takım yıldızı oldu! Büşra Şahin'in THY'ye uzanan başarı hikayesi...
THY’nin başarılı orta oyuncusu Büşra Şahin, düğünde oynarken 13 yaşında dikkat çekti. Basamakları bir bir çıktı. İşte Muğla'dan THY formasına uzanan o başarı dolu spor kariyerinin hikayesi...
Sultanlar Voleybol Ligi'ni üçüncü sırada bitiren THY'nin başarılı oyuncusu Büşra Şahin (24), ilginç hikayesiyle ‘nereden nereye' dedirtiyor. Muğlalı voleybolcu, henüz 13 yaşında Milas'taki bir düğünde keşfedilmiş. Eğitimci bir ailenin kızı olan Büşra, uzun boyuyla beden eğitimi öğretmenleri Ünsal Çelik, Eşref Mete ve Mahmut Gökova'nın dikkatini çekmiş. İşte Milas Belediye Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini milli takımla taçlandıran Büşra Şahin'in öyküsü...
Düğünde keşfedilmiş
“Düğünde oynuyordum, o zaman 1.82 m. (şimdi 1.90) boyundaydım. Arkadaşlarım arasında dikkat çekiyordum. Babamın arkadaşı olan öğretmenler voleybola başlamam için antrenmanlara gelmemi söyledi. Bana en çok destek olanların başında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat geliyor. Voleybolda ilerledikçe bana olan destek de arttı. İstanbul Yeşilyurt Kulübü'nden teklif aldım ve üniversiteyi de İstanbul'da okumak için kabul ettim.”
Muğla'nın Milas ilçesinden Milli Takım'a uzanan başarı hikayesi
“Yeşilyurt'ta 7 sene oynadım. Bir yandan günde 6 saat antrenman yaptım. Diğer yandan derslerime çalıştım. İstanbul Arel Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun oldum. 2019'da THY Spor Kulübü'ne geçtim. Ardından milli takım kapısı bana açıldı. Takımdaki sporcu ablalarım bana çok destek oldu. Eczacıbaşı serisini 3-2 kazandık. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandık.”
Eşi Mert de voleybolcu...
Beden eğitimi öğretmeni ve Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor'da forma giyen Mert Güneş ile evlenen Büşra Şahin, imkanı olmayan kız çocuklarını voleybola kazandırmak için her türlü desteği vereceğini söylüyor: “Lütfen spor yapan çocuklarınıza destek olun. Gençler, siz de kendinize inanır ve çok çalışırsanız hayallerine kavuşabilirsiniz.”