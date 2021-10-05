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Düğünde gelini çileden çıkartıp ağlattı! Ajdar sahneden sürüklenerek indirildi

Metin Mercan metinmercan@yandex.com

Radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre'nin programına konuk olan komedyen Onur Gökçek'in Ajdar'la ilgili anlattığı anı dinleyenleri şaşkına çevirdi.

Virgin Radio'da yayınlanan Mesut Süre'nin programı Rabarba'ya dün akşam komedyen Onur Gökçek ve Erman Arıcasoy konuk oldu. Gökçek, Ajdar'ın katıldığı bir düğünde yaşanan ilginç anları anlattı. Gökçek, üst üstte 6 şarkı söyleyip sahneden inmeyen Ajdar'ın gelini ağlattığını söyledi.

Gökçek programda "Benim bir arkadaşım evleniyordu. Düğüne birinin yanında şarkıcı Ajdar geldi. Millette geyik yapıyor 'Ajdar sahneye' diye. Kız diyor ki 'aman ha bir tane düğün var yapmayın etmeyin'. Ajdar gaza geldi. Bir şarkı için kızı ikna ettiler. Video çekip eğleneceğiz diye. Ajdar'dan mikrofonu alamadılar. 6 tane şarkı söyledi. En son 'Mardin kapı şen olur' şarkısında sürükleyerek çıkardılar. Kız ağlaya ağlaya gelin odasına gitti. 'Ben Ajdarım, istediğim zaman inerim' diye bağırıyordu." diyerek düğünde yaşananları anlattı. 

Erman Arıcasoy, Onur Gökçek, Mesut Süre

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