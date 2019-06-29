Düğünde 5 kilo altın takılan gelinin kolunda yer kalmayınca

Düğünde 5 kilo altın takılan gelinin kolunda yer kalmayınca

Diyarbakırlı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı.

Düğünde 5 kilo altın takılan gelinin kolunda yer kalmayınca - Sayfa 1

Şanlıurfa'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

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Düğünde 5 kilo altın takılan gelinin kolunda yer kalmayınca - Sayfa 2

Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

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Düğünde 5 kilo altın takılan gelinin kolunda yer kalmayınca - Sayfa 3

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

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Düğünde 5 kilo altın takılan gelinin kolunda yer kalmayınca - Sayfa 4
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