BIST 3.346
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.003,84

Düğün tarihinden 1 gün sonra şehit oldu davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Düğün tarihinden 1 gün sonra şehit oldu davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürekleri dağladı.

Düğün tarihinden 1 gün sonra şehit oldu davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü.

16
Düğün tarihinden 1 gün sonra şehit oldu davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünya evine girecekti. 

26
Düğün tarihinden 1 gün sonra şehit oldu davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Kocaeli'de oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. 

36
Düğün tarihinden 1 gün sonra şehit oldu davetiye paylaşan nişanlısının yazdıkları yasa boğdu

Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi.

46