Düğün takılarını satıp bu işi kurdu! 40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya yaklaştı

"Bir defa gelenler bir daha geldi ve talep arttı"

İş yerini 2006 yılında açmaya karar verirken düğünde takılan takıları sermaye olarak kullandıklarını ifade eden Ballı, şöyle konuştu: "Yaklaşık 30-40 bin lira bir sermaye ve iki kişiyle bu işe başladık. Şu anda 40 kişiye yakın çalışıyoruz."