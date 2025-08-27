BIST 11.536
Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında

GİRESUN Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti. Damadın yengesi gözaltına alındı.

ŞEBİNKARAHİSAR Turpçu köyünde 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında düğün töreninin sona ermesinin ardından damat Ali K. (23), eşiyle birlikte evlerine döndü. Evlerinin önündeyken damadın 47 yaşındaki yengesi tabancayla havaya ateş açtı. Silahın kontrolünü kaybeden yenge bu sırada yanlışlıkla 23 yaşındaki damadı vurdu.

Damat hastanede öldü
Ağır yaralanan damat, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat saat 02.00 sularında hayatını kaybetti.

Yenge gözaltına alındı
Olayın ardından şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 47 yaşındaki yenge F.K'nın evinin bahçesinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah bulundu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

