Düğün sonrası feci olay! Gelin ve damat eve uğurlanırken yaşandı, yenge gözaltında

GİRESUN Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti. Damadın yengesi gözaltına alındı.

Abone ol

ŞEBİNKARAHİSAR Turpçu köyünde 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında düğün töreninin sona ermesinin ardından damat Ali K. (23), eşiyle birlikte evlerine döndü. Evlerinin önündeyken damadın 47 yaşındaki yengesi tabancayla havaya ateş açtı. Silahın kontrolünü kaybeden yenge bu sırada yanlışlıkla 23 yaşındaki damadı vurdu.

Damat hastanede öldü

Ağır yaralanan damat, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat saat 02.00 sularında hayatını kaybetti.

Yenge gözaltına alındı

Olayın ardından şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 47 yaşındaki yenge F.K'nın evinin bahçesinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah bulundu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.