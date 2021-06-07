Düğün patlaması! 'Ya yeniden kapanırsak' endişesiyle 750 bin düğün yapılacak
Korona yasakları nedeniyle ertelenen düğünler yasakların gevşemesiyle hız kazandı... Vakaların artıp yeniden kapanma kararı çıkmasından endişe edenler peş peşe düğün kararı alıyor... Piyasa canlanmaya başladı ancak yüzde 30'dan fazla artan maliyetler düğün yapacakları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü sadece mekan kirası 30-40 bin lira...
Düğünler için verilen izin uzun süredir planlarını erteleyen binlerce çift, "Ya yeniden kapanırsak" endişesiyle harekete geçti. Düğün mekanları günde 2 etkinlik için anlaşma yaparken, e-ticarette mobilya ve beyaz eşya alışverişleri yüzde 30 arttı. Türkiye'de yılda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyor. Hem mekanlarda hem de eşyalardaki yüksek fiyat artışı ise evlenecek çiftleri düşündürüyor.
Koronavirüs döneminde uygulanan kısıtlamalarda yapılamayan düğünler evlilik hazırlığında olan çiftlerin tüm işlemlerini askıya almasına neden olmuştu. Bu süreçte düğün salonları, züccaciyeler, gelinlikçiler, mobilyacılar ve beyaz eşyacılar gibi çok sayıda sektör de zor günler geçirdi.
1 Haziran itibarıyla bu alandaki kısıtlamaların azaltılması ise çok sayıda sektörde büyük bir harekete neden oldu. Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, sektör temsilcileri geçen yıl yapılamayan 250 bin düğünle beraber bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceğini, çok sayıda düğün mekanında yer kalmadığını ve bir günde 2-3 düğün organizasyonunun yapılacağını söyledi.
Satışlarda büyük artış
Yasakların kalkmasıyla geçen hafta belediyelerin nikah salonlarında oluşan evlilik sıraları kendisini e-ticaret ve mağazalarda da gösterdi. E-ticarette küçük ev aletleri ve mobilya satışlarında yüzde 30 artış yaşandı. AVM’lerin cumartesi günleri açılması ile birlikte uzun süredir satış yapamayan züccaciyeciler de çeyiz seti satışlarının katlandığını söyledi.