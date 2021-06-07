Düğün patlaması! 'Ya yeniden kapanırsak' endişesiyle 750 bin düğün yapılacak

1 Haziran itibarıyla bu alandaki kısıtlamaların azaltılması ise çok sayıda sektörde büyük bir harekete neden oldu. Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, sektör temsilcileri geçen yıl yapılamayan 250 bin düğünle beraber bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceğini, çok sayıda düğün mekanında yer kalmadığını ve bir günde 2-3 düğün organizasyonunun yapılacağını söyledi.