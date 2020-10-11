Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü
ORDU’nun Kumru ilçesinde, 2,5 ay önce dünyaevine giren ve düğün davetiyesinde ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyaran berber Tarık Kul (28), önceki hafta yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kumru ilçesine bağlı Akçedere Mahallesi’nde berber Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Kul’un yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kul, önceki gün hayatını kaybetti. Kul’un cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi.
Tarık Kul, 18 Temmuz 2020’de, İlknur Kul ile dünya evine girdi. Kuaför dükkanında aldığı titiz koronavirüs önlemleri ile tanınan Kul, düğün davetiyesine de ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyardı.
'Elinin kınası daha solmadı'
Tarık Kul’un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. 2 buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.
'Düğününde tüm önlemler alınmıştı'
Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. 2 buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi" diye konuştu.