Dudelange Karabağ maçında bayrak skandalı! UEFA'da gecenin şoku
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dudelange-Karabağ maçına bayrak krizi damga vurdu.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Dudelange ile Karabağ karşı karşıya geldi. Lüksemburg'da oynanan karşılaşma yaşanan bayrak krizi nedeniyle yarıda kaldı.
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34. dakikada sahada "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" bayrağı taşıyan bir drone uçurulması nedeniyle maç yarıda kaldı. Karabağlı futbolcular hakemin maça ara vermesinin ardından maç topuyla drone'u düşürmeye çalıştı.
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Yaşanan bu garip olayın ardından maçın İskoç hakemi John Beaton bütün oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından maç kaldığı tekrar başladı.
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Krizin çözülmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ederken Karabağ sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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