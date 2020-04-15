Dudak çatlamasını geçiren doğal tavsiyeler!
Dudak çatlaması daha çok kış aylarında karşılaşılan bir sorun olsa da her mevsim görülebilen bir durumdur.Çatlama durumunda iyileşmeyi hızlandırmak için evde yapılabilecek bazı uygulamalar vardır.
Dudak çatlaması, verdiği acı ve kötü görünümü nedeniyle önemli bir sorun haline gelebilir. Ayrıca iyileşmeyen dudak çatlaması farklı hastalıkların habercisi olabilir. Dudaklar yumuşak ve narindir ve belirli koşullar altında kolayca kuruyup çatlayabilir.
Dudak çatlamasının sebepleri
Kullanılan ilaçların yan etkileri
Alerjiler
Dudakları yalamak
Vitamin eksikliği
Soğuk havalar
Yeteri miktarda su içmemek
Ağızdan nefes alıp vermek
Güneşe maruz kalmak
Kozmetik ürünleri gibi birçok farklı sebep olabilir.Peki dudak çatlakları nasıl geçer?
Sıvı alımını artırmak: Yeterli miktarda sıvı tüketmeyen bireylerde, sıvı kaybına bağlı olarak dudaklarda kuruma ve çatlama daha sık görülür. Bu nedenle gün içerisinde bol bol sıvı almak çatlamanın önüne geçmeye yardım eder.
Soğuk kompres uygulamak: Eğer çatlamaya bağlı kanama ortaya çıkarsa soğuk kompres uygulayarak kanamanın hızlı bir şekilde durması sağlanabilir.