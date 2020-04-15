Dudak çatlamasını geçiren doğal tavsiyeler!

Dudak çatlaması, verdiği acı ve kötü görünümü nedeniyle önemli bir sorun haline gelebilir. Ayrıca iyileşmeyen dudak çatlaması farklı hastalıkların habercisi olabilir. Dudaklar yumuşak ve narindir ve belirli koşullar altında kolayca kuruyup çatlayabilir.