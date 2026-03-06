Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık'tan açıklama

İsrail, ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle Dubai’de mahsur kalan oyuncu İlker Ayrık ve tiyatro ekibi, Türkiye’ye döndü. Uçuş iptalleri nedeniyle bölgede mahsur kalan ekip, 18 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı.

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik operasyonları sonrası, İran’ın misilleme olarak Körfez bölgesindeki ABD üslerini hedef almasıyla tırmanan gerilim, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Türk sanatçıların mahsur kalmasına neden oldu. 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai’de bulunan ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık ile ekip arkadaşları, bölgedeki uçuş trafiğinin durmasıyla yaşadıkları belirsizliğin ardından Türkiye’ye ulaştı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE TİYATRO TURNESİ

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı popüler tiyatro oyunu 'Bir Baba Hamlet'’in gösterimi için Dubai’de bulunan İlker Ayrık ve ekibi, bölgede aniden patlak veren askeri hareketliliğin ortasında kaldı. İran’ın misilleme saldırılarıyla birlikte Körfez ülkelerinde hava sahasının kapatılması ve uçak seferlerinin iptal edilmesi, ekibin planlanan dönüş yolculuğunu imkansız hale getirdi.

UMMAN ÜZERİNDEN 18 SAATLİK AKTARMALI DÖNÜŞ

Güvenlik endişeleri ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle Dubai'de mahsur kalan ekip, alternatif rotalar üzerinden tahliye planlarını devreye soktu. İlker Ayrık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye’ye ulaşmak için kullandıkları güzergahı ve yolculuk süresini takipçileriyle paylaştı.

Ayrık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sabah saat 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden gerçekleştirdiğimiz, toplamda 18 saat süren uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz."