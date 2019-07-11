Dubai Şeyhi'nin eşi Prenses Haya'nın yasak aşkı bakın kim çıktı!
Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya'nın, İngiliz korumasıyla yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Haya'nın, uğruna İngiltere'ye kaçtığı yasak aşkının kim olduğu ortaya çıktı.
Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un eşi Prenses Haya’nın İngiltere’ye kaçma nedeni tartışılırken, Prenses’in İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi.Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum’un (69) eşi Prenses Haya’nın (45), kocasını terk ettiği, İngiltere’nin başkenti Londra’ya kaçtığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ederek İngiltere'ye kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Prenses Haya'nın İngiltere'ye neden kaçtığı merak konusuyken, gizemli kaçışa dair yeni iddialar ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan iddialar, Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses'in çareyi kaçmakta bulduğu yönündeydi.