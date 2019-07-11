Dubai Şeyhi'nin eşi Prenses Haya'nın yasak aşkı bakın kim çıktı!

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un eşi Prenses Haya’nın İngiltere’ye kaçma nedeni tartışılırken, Prenses’in İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi.Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum’un (69) eşi Prenses Haya’nın (45), kocasını terk ettiği, İngiltere’nin başkenti Londra’ya kaçtığı iddia edilmişti.