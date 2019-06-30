Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un eşi Prenses Haya kaçtı iddiası

Oxford Üniversitesi’nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya (45), Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın üvey kız kardeşi. Prenses Haya ile ilgili iddialar, geçen yıl Şeyhin kızı Prenses Latifa’nın baskılar nedeniyle ülkeden kaçma ve ABD’den siyasi sığınma girişimi sonrasına denk geldi.