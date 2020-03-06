Dubai şeyhi için İngiltere mahkemesi 'işkenceci', 'tehdit eden eş ve baba' kararı verdi
İngiltere mahkemesi, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısını tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi.
İngiliz mahkemesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum ile kendisinhden kaçan eşi Prenses Haya arasındaki velayet davasında bomba bir karara imza attı. Mahkeme, El Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısını tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi.
El Maktum'un eski eşi Prenses Haya ile arasındaki vesayet davasının hükümlerinin kamuya açıklanmasına yaptığı itiraz reddedildi. Bu kararla beraber İngiltere Yüksek Mahkemesi, Emir hakkında daha önce aldığı hükmü yayınladı.
Dubai Emiri'nin "mahkemeye karşı açık ve dürüst olmadığı" sonucuna varan hakim, El Maktum'un 2 kızının kaçırılması ve zorla evlendirilmesinden sorumlu olduğuna hükmetti.
Kızlarını zorla Dubai'ye götürerek hapsetti
Hükme göre, kızlarından Şemse, 2000 yılında ailenin İngiltere'deki mülkünden kaçtı. Ancak daha sonra Emir'in ajanları tarafından yakalanan Şemse, bir sakinleştirici enjekte edilerek esaret altında tutulduğu Dubai'ye zorla geri götürüldü.