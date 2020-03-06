Dubai şeyhi El Maktum 2 kızını kaçırıp karısına işkence etti

İngiliz mahkemesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum ile kendisinhden kaçan eşi Prenses Haya arasındaki velayet davasında bomba bir karara imza attı. Mahkeme, El Maktum'un, 2 kızını kaçırdığına, karısını tehdit ettiğine, işkence ve yıldırma kampanyası yürüttüğüne karar verdi.