Dubai Prensesi Haya yasak aşkı için mi kaçtı bomba iddialar

Şeyh’in altı eşinden biri olan Prenses Haya’nın Londra’da saklandığı, ancak hayatından endişe ettiği bildirilmişti.İngiliz basınında yer alan yeni iddia, Prenses Haya’nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses’in ülkeyi terk ettiği şeklinde.