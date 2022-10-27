Duayen sunucu Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı
TÜRKİYE, 'Halit Abi'sini uğurladı. Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi. Halit Kıvanç Zincirlikuyu camiinden öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.
Türk spor basınının efsane ismi Halit Kıvanç, önceki gün hayatını kaybetmişti. 97 yaşında aramızdan ayrılan Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Halit Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki binasında bir tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Halit Kıvanç'ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç ve çok sayıda medya mensubu ile sevenleri katıldı.
Halit Kıvanç Zincirlikuyu camiinden öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Gemlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçılardan Orhan Gencebay ve eşi, Erol Evgin, Haldun Dormen, İlker Başbuğ ve spor camiasından yazarlar, gazeteciler ve siyasetçiler katıldı.
Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi.