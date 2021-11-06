'Dualarım tuttu' deyip Yasak Elma yıldızı Şevval Sam itiraf etti! Sadakatsiz'in Selçuk'u: Annem bana...
Arkadaşlarıyla geçtiğimiz akşam doğum gününü kutlayan Yasak Elma yıldızı Şevval Sam, Sadakatsiz dizisinde rol alan oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte çarpıcı açıklamalar yaptı.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda 48'inci yaş gününü kutladı. 'Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, Kendi yaş gününde gece boyunca şarkılar söyleyen sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde elinde kendisine gelen hediyeler ile mekan önüne çıkınca basın mensuplarını kırmadı.
Ünlü şarkıcı, "Bu saate kadar beni beklediğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir 48 yaşa girdim. Doğum günüm bugün değil, 11 Kasım'da kutlamayı düşünmüyordum biraz sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.
Sam "Çok yakın sevdiğim arkadaşlarımla bir araya gelmek istedik. Asistanımın doğum günüydü, burada kutlamak istedi, ben de aradan çıkarmış oldum. Aslında özel günlerden sıkılıyorum" dedi.
Sam "Son dakika çok güzel bir hediye geldi. Şapka konseptime uymadı fakat sürpriz geldi. Çok beğendim, çıkarmadım takıyorum. Oğlumdan da çok güzel bir hediye geldi." ifadelerini kullandı.