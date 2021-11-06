'Dualarım tuttu' deyip Yasak Elma yıldızı Şevval Sam itiraf etti! Sadakatsiz'in Selçuk'u: Annem bana...

Ünlü şarkıcı, "Bu saate kadar beni beklediğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir 48 yaşa girdim. Doğum günüm bugün değil, 11 Kasım'da kutlamayı düşünmüyordum biraz sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.