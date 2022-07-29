Dua Lipa'nın Toronto konserinde izinsiz havai fişek patlatıldı! Konser feci sonla bitti
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz çarşamba günü Kanada'nın Toronto şehrinde konser verdi. Konser sırasında izinsiz bir şekilde havai fişek patlatılınca konser kabusa döndü, 3 kişi yaralandı.
İngiliz star Dua Lipa geçtiğimiz Çarşamba günü Kanada'nın Toronto eyaletinde konser verdi. Konserde izleyiciler arasında bir grup izinsiz bir şekilde içeriye havai fişek soktu. Konserin sonunda havai fişekler patlatılınca konser kabusa döndü. Seyirciler arasında yaşanılan izdihamda üç kişi hafif yaralandı.
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın Kanada'nın Toronto kentindeki konserinde facianın eşiğinden dönüldü. Scotiabank Arena'daki konserin sonuna doğru izleyiciler arasından izinsiz şekilde içeriye sokulan havai fişekler patlatıldı.
Bazı seyirciler büyük panik yaşarken, Toronto polisi 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, havai fişeklerin patladığı sırada bazı kişilerin kaçıştığı görüldü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lipa, Çarşamba günü yaşanan olayın ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.