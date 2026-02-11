Dua Lipa makyajsız yakalandı! Doğal hali çok konuşuldu
Pop yıldızı Dua Lipa, kameralara makyajsız yakalandı. Ünlü şarkıcının doğal görüntüsü hayranları arasında oldukça dikkat çekti. Onu ilk kez bu şekilde görenler şaşkınlığını gizleyemedi, sosyal medyada yorum yağmuru oldu.
Fotoğrafları gören bazı kullanıcılar, ünlü yıldızın doğal güzelliğini överek "Bu haliyle de çok güzel" yorumunda bulundu.
Öte yandan bazı kişiler ise makyajlı ve makyajsız hali arasındaki farkın belirgin olduğunu savunarak esprili paylaşımlar yaptı.