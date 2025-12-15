DTİK Hollanda-Den Bosch buluşması gerçekleşti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından, Hollanda’da yerleşik Türk iş dünyası temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla “DTİK Hollanda - Den Bosch Buluşması” Edelstall Sintronic salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı; DTİK Avrupa Bölge Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’nın başkanlığında, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, T.C. Rotterdam Konsolosu Bilal Köse, T.C. Lahey Ticaret Müşaviri Ömer İlhan, T.C. Rotterdam Ticaret Ateşesi Veysel Parlak, T.C. Amsterdam Ticaret Ateşesi Kutgün Sinal, T.C. Lahey Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli ile T.C. Amersfoort Fahri Başkonsolosu Titus F.P. Kramer’in katılımlarıyla Den Bosch’ta düzenlendi.

DTİK Avrupa Bölge Temsilciler Kurulu Başkanı ve DTİK Hollanda Temsilcisi Turgut Torunoğulları, DTİK’in Hollanda’daki yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ülke genelinde daha yaygın ve kapsayıcı bir temsil hedeflediklerini ifade etti: Turgut Torunoğulları, “İşçi olarak geldiğimiz ülkelerde işveren durumundayız.

Eğitime önem vererek gençlerimiz Avrupa’nın önemli yerlerinde görevler üstlenmektedirler. Avrupa’da Türk gençleri politikada söz sahibidirler. Türk halkı Avrupa’da kazandıklarını Avrupa’da ve Türkiye’de yatırımlar yaparak değerlendirmektedir.

Hayaller bitmez. Birlik beraberlik içinde hareket ederek paylaşmaktan korkmamalıyız. Ticaretimizi geliştirmek için bilgilerimizi birleştirmeliyiz. Son yıllarda Avrupa’ya gelen expatlarla ve Hollanda’da eğitim almış gençlerle birlikte toplantılar yaparak ticarette nasıl büyürüz diye çalışmalar yapmaktayız. Buradaki gençlerin önünü açmak için, bilgilerinden yararlanmak için, sorunlarını çözmek için DTİK Hollanda olarak toplantılarımız devam etmektedir.

Yaptığımız toplantılarda edindiğimiz bilgileri dosyalar haline getirerek DEİK başkanımız Nail Olpak Bey’e ve yönetim kuruluna sunmaktayız. Bu tür toplantıları Avrupa geneline yaymakta kararlıyız. Birlikten güç doğar. DTİK Avrupa bölge temsilcilerine başvurarak üye olmanızı tavsiye ediyorum. Gelin, birlikte bilgilerimizi paylaşarak büyüyelim” dedi.

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ise konuşmasında DTİK’in diaspora diplomasisi açısından stratejik önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“DTİK, yalnızca bir iş insanları ağı değil; aynı zamanda Türkiye ile diaspora arasında güçlü bir köprü işlevi görüyor. Avrupa’daki Türk iş dünyasının kurumsal kapasitesini artırmak, sektörler arası iş birliklerini teşvik etmek ve ortak aklı güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Toplantının soru-cevap ve değerlendirme bölümünde; Hollanda’daki Türk yatırımcıların karşılaştığı hukuki sorunlar, bu sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının rolü ve ev sahibi ülke makamlarıyla kurumsal iletişimin güçlendirilmesi başlıkları ele alındı. Katılımcılar, ortak hareket etmenin ve kurumsal temsiliyetin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Bu çerçevede ayrıca, toplumsal temsilde kadın-erkek dengesinin güçlendirilmesi, Türk ve Avrupa iş kültürlerinin uyumlaştırılması ile DTİK üyeleri arasında sektörel çalışma gruplarının geliştirilmesi ve bu çalışmalardan doğan iş birliklerinin daha görünür kılınması konuları istişare edildi.

Avrupa Birliği süreci ve Avrupa Parlamentosu ile temaslar da toplantının gündeminde yer alırken, Türk diasporasının sorunlarının AB düzeyinde aktarılmasının önemi vurgulandı.