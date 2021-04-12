AK Parti kulislerinde DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde bir beklenti olduğu konuşuluyor. Ak Partili çevreler beklentiye gerekçe olarak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini ve eski Genel Başkan Masum Türker’in son dönemdeki hükümet destekçisi açıklamalarını gösteriyor.

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Murat Yetkin, AK Parti çevrelerinde, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılacağının düşünüldüğünü yazdı.

"DSP’nin Cumhur İttifakına yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar" değerlendirmesinde bulunan Murat Yetkin, "AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı. Şimdi başvuruyor. Çünkü hem ekonomik koşullar zorlaşıyor hem kovit salgınında ipler hükümetin elinden kaçmış izlenimi var hem de muhalefet -doğrusu bastırıyor” görüşünü savundu.

İşte, Murat Yetkin'in "Bir şehir efsanesi: Türkiye’de etkili muhalefet yok" başlıklı yazısı:

“AK Parti çevrelerinde DSP’nin yakında kendilerine, Cumhur ittifakına katılacağı yolunda bir umut başlamış durumda. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini, eski Genel Başkan Masum Türker’in son zamanlarda hükümet yanlısı yayınlarda görünmeye başlamasını da buna kanıt gösteriyorlar. Herhalde bu çaba içindekiler DSP’nin Cumhur İttifakına yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar. CHP ve İYİ Partiden kopmaları kontrol altındaki medya kanalıyla teşvik ederek muhalefetin altını oyma çabalarında sırada bu olsa gerek.

AK Parti yükseliş döneminde bu tür taktiklere başvurmazdı. Şimdi başvuruyor. Çünkü hem ekonomik koşullar zorlaşıyor hem kovit salgınında ipler hükümetin elinden kaçmış izlenimi var hem de muhalefet -doğrusu bastırıyor”