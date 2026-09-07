DSP Kastamonu İl Başkanı Urganioğlu görevden alındı
Demokratik Sol Parti (DSP), Kastamonu İl Başkanı Ayten Urganioğlu'nun görevden alındığını bildirdi.
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Partiden yapılan yazılı açıklamada, Urganioğlu'nun, örgüt kurulunun kararı doğrultusunda görevden alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Alınan karar, parti teşkilatının kurumsal yapısı ve örgütsel işleyişi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Demokratik Sol Parti, kurumsal yapısına bağlı, güçlü kadrolarla ve disiplinli bir şekilde yoluna kararlılıkla devam edecektir."