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DSÖ'den sevindiren haber! 3 aşıda insan testlerine başlandı

Dünya Sağlık Örgütü farklı ülkelerden 70 aşı çalışmasının bulunduğu bilgisini paylaştı. Örgütün açıklamasına göre bir çalışma Faz 2, iki çalışma ise Faz 1 test aşamasına geçmiş durumda.

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Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını tüm dünyada etkili olan bir pandemiye dönüştü. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

70 farklı aşı çalışması yapılıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri paylaştı. DSÖ'nün açıkladığı son rapora göre dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor. Bu 70 çalışmadan ise üçü insanlı testlere başladı.

İnsan testlerinde ikinci aşamaya geçildi
ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda. Salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti.



Onay aldıklarını duyurmuşlardı
CanSino mart ayında yaptığı açıklamada Çinli yetkililerden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu. İrili ufaklı onlarca şirket aşının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor. İlaç devleri Pfizer ve ve Sanofi gibi şirketlerin de klinik öncesi aşamada olduğu belirtildi.



2021 denmişti
Öte yandan Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu. Corona virüs aşısının geliştirilmesinin 2021'i bulacağı belirtiliyor.

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